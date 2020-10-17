Виктория Лопырева в жакете и песочных шортах-бермудах предстала на ужине с друзьями

Модель съездила на семинар Михаила Дашкиева, где смогла не только обрести знания, но и пообщаться с друзьями на побережье.

Виктория Лопырева уже длительное время живет за пределами России. В январе она уехала с мужем Игорем Булатовым и сыном Марком Лео в Дубай, где переждала карантин, а летом прилетела в Турцию. Все это время модель коротает дни на вилле на побережье Белека. Девушка уверяет, что ей некогда скучать. Модель готовит еду, играет с наследником, а также купается и загорает. Время от времени она устраивает вечеринки, а также морские прогулки на яхте.

При этом Виктория не забывает расширять кругозор и заниматься образованием. На днях девушка приехала на семинар от Михаила Дашкиева. Она пять дней слушала лекции. Накануне модель смогла поужинать с друзьями после очередных семинаров и прогуляться по набережной. Молодая мама подчеркнула свою фигуру песочным костюмом с жакетом и шортами-бермудами. Лопырева дополнила лук босоножками на шпильке.

Одним из тех, кто пообщался с девушкой, был психолог Алексей Ситников. Они поужинали в теплой компании, а потом насладились вечерним пейзажем.

«Все, что должно случиться — неизбежно произойдет , если очень этого хотеть. В конце концов, можно просто выдумать. С Алексеем Петровичем возможно ВСЕ!» — написала звезда.

Поклонники восхитились моделью. Многие отметили, что она стала еще краше пока отдыхает на море. «Красивые все такие, но интересно почему невысокие девушки зачастую обувь одевают с плоской подошвой, а высокие не могут без каблука», «Какая великолепная компания! Вы молодцы», «Ах, эти ноги», «Какие красивые и виды потрясающие», — прокомментировали пост подписчики.