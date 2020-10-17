Приехал даже дедушка: Тимати и Решетова устроили застолье в честь первого дня рождения сына

Тимати недавно стал участником шоу «Холостяк». Это многих удивило, так как рэпер всего месяц назад расстался со свой возлюбленной Анастасией Решетовой. Они были вместе около шести лет, а год назад у них родился сын Ратмир. До сих пор неизвестно, состояли они в браке или нет. Однако модель не держит зла на артиста. Теперь она живет в его квартире с малышом, а сам рэпер предпочел съехать, так как скоро достроится его дом «мечты».
16 октября сыну Тимати исполнился год. В честь этого события он даже снялся в фотосессии с Решетовой и именинником. Они вновь смотрелись как пара. Модель провела день в компании своей подруги Натальи Рудовой, которая привезла малышу подарки. А на следующий день рэпер и его экс-возлюбленная уже устроили домашний праздник для родных и друзей. Именинника они нарядили в брюки, рубашку и красный кардиган. Бабочка дополняла его праздничный образ.
Анастасия подчеркнула фигуру белым силуэтным платьем и туфлями-лодочками. Она общалась с гостями и следила за именинником. Пришли поздравить кроху Оксана Самойлова и Джиган. Они сами растят четверых наследников. Ратмир получил в подарок лошадь качалку. Рэпер помог мальчику покататься на новой игрушке.
Как оказалось, приехали в гости папа Тимати Ильдар Юнусов с сестрой артиста Анной. У них в гостях в Сен-Тропе летом была Решетова. Они с радостью пообщались с именинником. В этот вечер мальчик также получил в подарок клюшку, которая ему очень понравилась.
А вот мама Тимати Симона Юнусова так и не пришла на праздник. Это не удивительно, так как она не общается с бывшим мужем. Зато женщина увиделась с бывшей возлюбленной сына Аленой Шишковой и поддержала внучку Алису, которая в этот день участвовала в театральной постановке.
К слову, рэпер собрал друзей и родных за большим столом. Их обслуживали официанты. Когда принесли торт, то свечки на нем Решетова задула вместе с экс-возлюбленным.