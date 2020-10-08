Анастасия Решетова примерила свадебное платье со шлейфом из атласа от Ульяны Сергеенко

Тимати лето провел раздельно со своей девушкой Анастасией Решетовой. Рэпер был на море с дочкой Алисой от прошлых отношений, а Анастасия в это время с сыном Ратмиром гостила у его отца в Сен-Тропе. Когда они вернулись в Москву, то объявили о расставании. Модель отметила, что после шести лет они больше не вместе. Прошло меньше месяца, а теперь стало известно, что артист стал участником шоу «Холостяк» и скоро будет искать себе новую невесту уже на всеобщем обозрении.

Многие поклонники заподозрили, что это пиар. Однако Решетова отметила, что не собирается воссоединяться с Тимати после проекта. Более того, девушка заверила, что реалити-шоу не вписываются в ее понимание семьи. Вечером она решила заглушить грусть шоппингом. Бывшая возлюбленная рэпера заглянула в бутик Ульяны Сергеенко, где примерила не просто платье, а свадебный наряд. Перед зеркалом девушка покрасовалась в белом атласном платье со шлейфом лаконичного кроя и акцентом на талии.

Потом Анастасия облачилась в короткое зеленое платье, которое смотрелось на ней не так эффектно, но позволило показать стройные ноги. Девушка покинула магазин с покупками. Она была в коротком белом платье и приталенном жакете. В руках модель несла несколько пакетов.

Поклонники теперь гадают, зачем девушка примерила белое платье. Ранее уже уже подозревали, что у Решетовой есть новый мужчина, но пока этому нет никаких подтверждений. Не исключено, что экс-возлюбленная Тимати просто решила побаловать себя обновками. Напомним, что недавно замуж в платье от Сергеенко вышла модель Наталья Водянова. Она сочеталась браком с Антуаном Арно после 9 лет совместной жизни.