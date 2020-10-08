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Анастасия Решетова примерила свадебное платье со шлейфом из атласа от Ульяны Сергеенко

Бывшая избранница Тимати заинтриговала поклонников своим выбором наряда.

Анастасия Решетова примерила свадебное платье со шлейфом из атласа от Ульяны Сергеенко
Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova/

Тимати лето провел раздельно со своей девушкой Анастасией Решетовой. Рэпер был на море с дочкой Алисой от прошлых отношений, а Анастасия в это время с сыном Ратмиром гостила у его отца в Сен-Тропе. Когда они вернулись в Москву, то объявили о расставании. Модель отметила, что после шести лет они больше не вместе. Прошло меньше месяца, а теперь стало известно, что артист стал участником шоу «Холостяк» и скоро будет искать себе новую невесту уже на всеобщем обозрении.

Многие поклонники заподозрили, что это пиар. Однако Решетова отметила, что не собирается воссоединяться с Тимати после проекта. Более того, девушка заверила, что реалити-шоу не вписываются в ее понимание семьи. Вечером она решила заглушить грусть шоппингом. Бывшая возлюбленная рэпера заглянула в бутик Ульяны Сергеенко, где примерила не просто платье, а свадебный наряд. Перед зеркалом девушка покрасовалась в белом атласном платье со шлейфом лаконичного кроя и акцентом на талии.

Потом Анастасия облачилась в короткое зеленое платье, которое смотрелось на ней не так эффектно, но позволило показать стройные ноги. Девушка покинула магазин с покупками. Она была в коротком белом платье и приталенном жакете. В руках модель несла несколько пакетов.

Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova/

Поклонники теперь гадают, зачем девушка примерила белое платье. Ранее уже уже подозревали, что у Решетовой есть новый мужчина, но пока этому нет никаких подтверждений. Не исключено, что экс-возлюбленная Тимати просто решила побаловать себя обновками. Напомним, что недавно замуж в платье от Сергеенко вышла модель Наталья Водянова. Она сочеталась браком с Антуаном  Арно после 9 лет совместной жизни.

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