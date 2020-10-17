«Самая красивая мамочка»: Рудова в кожаной куртке оверсайз пришла в гости к Решетовой

Тимати и Анастасия Решетова прожили вместе шесть лет. Недавно пара распалась. Причины такого решения они разъяснять не стали. Теперь экс-влюбленные живут раздельно. Рэпер готовится найти себе невесту на шоу «Холостяк», а модель пополняет гардероб, выходит в свет и заботится о наследнике. 16 октября мальчику исполнился один год. Решетова снялась в новой фотосессии с Тимати и именинником, а вот отметила радостное событием со своей лучшей подругой Натальей Рудовой.

Актриса наведалась в гости в квартиру рэпера, которую он оставил сыну и экс-избраннице. Она облачилась в лосины, ботинки, рубашку свободного кроя и кожаную куртку оверсайз словно с мужского плеча. Решетова была в легком белом мини-платье. Подруги обнялись при встрече, а потом весь вечер общались. Наталья также принесла подарки маленькому имениннику и поиграла с ним в гостиной. У самой девушки пока детей нет. Она пока не грезит о потомстве, но легко нашла общий язык с малышом.

«Самая красивая мамочка», — сделала комплимент артистка своей подруге.

Бывшая возлюбленная Тимати была рада увидеться с подругой. Она также оценила подарки, которые принесла Рудова. Однако к концу дня модель устала и заверила, что продолжит праздновать на следующий день. Поклонники восхитились ее красотой, а также поздравили маленького Ратмира. «Какие длинноногие», «Темненькая и светленькая, класс», «Такие стильные, современные, леди», «Вами сложно налюбоваться», «Кажется ясно, кто будет крестной Ратмирчика», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.