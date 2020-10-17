Ушла в отрыв: Татьяна Навка в платье из пурпурного шелка устроила танцы в день рождения мужа

Татьяна Навка не скрывает, что счастлива в браке с Дмитрием Песковым. Они растят общую дочку Надежду, которой недавно исполнилось шесть лет. Также у каждого из супругов есть дети от прошлых отношений. Они часто собираются все вместе во время праздников или организуются совместный отдых. 17 октября исполнилось 53 года возлюбленному спортсменки. С самого утра пресс-секретарь президента РФ получил поздравления от близких.

А вечером, как оказалось, Навка устроила праздник. Она организовала вечеринку, на которой появились многие звезды. Задорно танцевал со всеми Николай Басков, который облачился в костюм с узорчатым принтом. Певец, к слову, на днях тоже отметил день рождения. Также пришли поздравить именинника жена Стаса Михайлова Инна, Жасмин, Эмин Агаларов, а также бизнесвумен Светлана Ермолова.

Для такого случая Татьяна выбрала элегантное платье из пурпурного шелка. Туфли на каблуке дополнили образ. Волосы спортсменка собрала в пучок, а также сделала макияж с акцентом на глаза. Она зажигательно станцевала с подругами на танцполе под трек «Летящей походкой». Не уступал ей Басков, который тоже пустился в пляс. Позже Навка сделала селфи с подругами. Также Инна Михайлова запечатлела танцы фигуристки на камеру.

Праздник продлился до поздней ночи. Эмин спел для гостей, исполнив свои хиты. Другие артисты также порадовали публику яркими выступлениями. Кульминацией вечера стал торт со свечками.