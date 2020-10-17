«Моя опора»: Татьяна Навка в сверкающем платье предстала в обнимку с Дмитрием Песковым

Татьяна Навка уже пять лет счастлива в браке с Дмитрием Песковым. Спортсменка подарила пресс-секретарю президента РФ дочку Надежду. Недавно крохе исполнилось шесть лет. Семья дружно живет под одной крышей. Зачастую они ездят в отпуск на море, где также собирают своих родных. Несмотря на свою занятость, фигуристка всегда находит свободное время, чтобы позаниматься с наследницей и поддержать мужа.

17 октября Пескову исполнилось 53 года. Первой его поздравили близкие. Навка опубликовала редкие фото с возлюбленным. Она показала трогательные моменты, запечатленные на камеру. На одном из фото спортсменка предстала в сверкающем платье в обнимку с именинником. Она улыбалась, прильнув к мужу. На других фото Татьяна была облачена в белое платье по фигуре. Она танцевала с возлюбленным, а также была запечатлена с ним за столом на празднике.

«Спасибо за то, что ты есть, за то, что ты моя любовь, моя опора, мой друг и за то, что у нас есть наша Надежда. С днем рождения, мой любимый!!» — написала звезда.

Также Навка устроила сюрприз супругу. Она украсила дом воздушными шариками с поздравлениями. По всей видимости, Дмитрия также тепло поздравила маленькая дочка и другие его дети от прошлых отношений. Поклонники восхитились нежными кадрами. «Какие вы красивые и так подходите друг другу», «Какие вы похожие! Счастья вам!», «Восхитительная наша Танюша, ты достойна такого счастья, такой любви!», «Вы так похожи! Сколько прошло времени, чтобы вы нашли друг друга», «Очень красивые и счастливые», «Красивая пара! Сошлись пазлы, две половинки! Счастья вам!» — прокомментировали кадры фанаты.