Жена Овечкина запечатлела, как Навка в струящемся платье «зажгла» на вечеринке у Жасмин

Татьяна Навка не скрывает, что очень любит всех членов своей большой семьи. Она вырастила старшую наследницу Сашу Жулину от первого брака и теперь занимается с подрастающей дочкой Надеждой, которую родила от Дмитрия Пескова. Минувшим летом выступления с ледовым шоу отменились, поэтому спортсменка много путешествовала и успела отдохнуть в Сочи. А теперь она регулярно посещает съемки «Ледникового периода».

Кроме того, недавно Навка сводила младшую наследницу на детский праздник. Тогда она успела пообщаться с друзьями. А очередной день фигуристка провела в заботах, но вечером отправилась на вечеринку певицы Жасмин, с которой дружит много лет. Певице исполнилось 43 года. Сначала спортсменка поздравила ее в соцсети, а потом уже лично. Артистка устроила роскошный праздник по случаю своего дня рождения. Гостей развлекали коллеги именинницы: Николай Басков и Леонид Агутин.

Среди приглашенных оказалась Анастасия Шубская — жена хоккеиста Александра Овечкина. Она показала не только роскошный цветочный декор зала, красивую сервировку столов, но и запечатлела зажигательный танец Навки. Спортсменка вышла на танцпол в белом платье миди из струящейся ткани. Тонкий коричневый пояс подчеркнул ее талию. Она распустила волосы и сделала неброский макияж. Пока на сцене пел Агутин, фигуристка танцевала, как и именинница.

К слову, Жасмин в столь особенный день надела изумрудное платье из шелка и жакет в тон. Девушка весь вечер принимала поздравления. Вечеринка продлилась до поздней ночи. Со сцены звучали теплые слова в адрес певицы, а гости танцевали и веселились, а также пробовали изысканные блюда.