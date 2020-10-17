«В свойственной ей манере»: Анастасия Волочкова сняла трусы на пляже перед чужим мужем

Николай Басков на днях отметил день рождения. Артисту исполнилось 44 года. Он уже давно стал большой звездой и золотым голосом России. Ему был посвящен выпуск передачи «Прямой эфир», где мужчину поздравили Николай Цискаридзе, Надежда Кадышева, Даня Милохин, Любовь Успенская, Игорь Крутой и другие знаменитости. Пришла в студию и Анастасия Волочкова, с которой он одно время встречался.

Андрей Малахов показал уникальные кадры, на которых балерина выступает на дне рождения Баскова. Тогда именинник не побоялся надеть колготки и сделать поддержку с артисткой. Во время эфира певец решил рассказать историю, которая произошла с ними на курорте.

«Анастасия Волочкова в свойственной ей манере на пляже. Это идеальное тело, все, как надо. Сидят муж с женой, едят за столом. Тут Настя как нимфа выходит из Индийского океана. Значит, закутывается вот так в полотенце. Люди сидят напротив. Она так поворачивается, снимается сначала свои трусы раз, а потом надевает свои сухие трусы. Мужик, который сидит напротив, он есть перестал. В это время жена с этой сумкой от отеля разворачивается и вот так ему хренась по лицу. Она говорит: „Ты куда смотришь?“ А он просто опешил и говорит: „Я так давно в Большом не был“», — поделился воспоминаниями Николай, рассмешив всех в студии.

Волочкова тоже едва сдерживала эмоции. «Коля, очень хорошо, что у людей ассоциация с Большом театром со мной и с тобой», — отметила балерина. Сам именинник рассказал, как ему присудили звание народного артиста Украины. Тогда он был еще молод. Ему пришлось спеть 18 раз «Шарманку» перед Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой.