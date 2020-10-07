«Моя Королева»: Басков запечатлелся с красавицей-мамой, облаченной в белую шубку

Николай Басков обнародовал в личном блоге фото, на котором запечатлелся со своей мамой Еленой Николаевной. Женщине исполнилось 65 лет и в этот день артист посвятил ей несколько теплых слов.

«Моя горячо любимая мамочка. Ты — самая яркая звезда всей моей жизни. Моя самая огромная любовь. Моя поддержка и опора. Мой самый крепкий тыл. Ты знаешь, я всегда с тобой и душой и сердцем. И в день твоего юбилея я признаюсь тебе в бескрайней моей любви и благодарности за все в этой жизни!!! Желаю тебе здоровья, долгих лет, радости, исполнения всех твоих сокровенных желаний и всегда оставаться такой красивой и бесподобной женщиной!!! Ты мой воздух, моя сила и моя гордость!!! Хочу всегда слышать твой заразительный смех и видеть сияющую улыбку!!! Благодарю Бога за то, что он послал мне тебя. С днем рождения, моя Королева!» — написал он.

На фото симпатичная брюнетка облачена в белую шубку с рукавами «три четверти». Видно, что женщина тоже испытывает очень теплые чувства к своему наследнику.

Отметим, что привлекательную внешность Елены Николаевны некогда заметили в Германии, где они когда-то жили из-за военной службы папы Баскова, Виктора Владимировича, и пригласили работать на телевидении. Долгое время она была диктором, хотя по образованию — преподаватель математики.