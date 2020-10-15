«Весельчак и балагур»: Навка в силуэтном платье-бюстье станцевала с Басковым

Татьяна Навка является супругой Дмитрия Пескова. Фигуристка давно ушла из спорта, но каждый год устраивает ледовые шоу. Также девушка много времени посвящает семье. У звезды подрастает дочка Надежда, которой она дарит всю свою любовь. Девочка занимается не только фигурным катанием, но и балетом, а также учит несколько иностранных языков. Однако звездная мама порой позволяет себе отдохнуть. Она посещает светские рауты и вечеринки друзей.

На одном из таких праздников Навка предстала в силуэтном белом платье-бюстье на тонких бретельках. Волосы фигуристки были распущены, а на лицо нанесен нежный макияж. Босоножки дополняли ее образ. На танцполе она зажигательно танцевала с Николаем Басковым. Они веселились, двигаясь в такт музыке. Красочными фото с праздника Татьяна опубликовала в личном микроблоге. Она поздравила артиста с днем рождения. 15 октября артисту исполнилось 44 года.