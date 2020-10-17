Стильно утеплилась: Нетребко в бархатной юбке и в вязаной куртке с мехом прогулялась по Милану

Оперная дива вернулась в Италию после того, как победила коронавирус. Певица вновь поразила поклонников своим образом.

Анна Нетребко в сентябре приезжала в Москву. Она готовилась дать несколько концертов в Большом театре. Приезда артистки долго ждали поклонники. Она успела выступить, но потом узнала, что заразилась коронавирусом. Оперная дива провела несколько недель в больнице. Врачи быстро поставили ее на ноги. После этого она увиделась с Филиппом Киркоровым, а потом прилетела в Краснодар, где несколько дней погостила у родных в доме.

После своего путешествия Анна успела вернуться в свою квартиру в Вене. Она перевела дух, навела порядок в гардеробной и вновь подразнила фанатов вкусными домашними блюдами. А накануне артистка прилетела в Милан. Этот город она очень любит. Минувшим летом певица давала там концерт с мужем Юсифом Эйвазовым. Теперь она насладилась осенней погодой в итальянском городе с сыном Тьяго.

На прогулке Нетребко предстала в броским образе. Певица давно считается иконой стиля. Поклонники восхищаются ее вкусом, как и историк моды Александр Васильев. Для прохладной погоды она выбрала бархатную юбку винного цвета и вязаную объемную куртку с мехом в тон. Черные сапоги дополнили лук.

«Всем привет из Милана. Мы сегодня гуляем. У нас потрясающая погода. Осень, красиво, тепло. На губной помаде можно сэкономить, потому что в Ломбарди масочный режим. Даже на улице штрафуют», — поделилась звезда.

По словам Анны, она репетирует новую итальянскую программу и ждет вестей. Певица опасается, что театр «Ла Скала» могут закрыть из-за пандемии. Однако она находится в хорошем настроении и гуляет в перерывах между работой. «Бонджорно, Милан», — подписала артистка свое новое фото.

Поклонники восхитились красотой знаменитости. «Гордость и бесконечное восхищение», «Вы шикарны», «Господи, ну какой же наряд обалденный!», «При виде такой женщины мужики должны падать штабелями по обе стороны», «Наряд отпад!!!!», «Чудо, как хороша!!!» — прокомментировали пост подписчики.