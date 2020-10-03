Две звезды: Нетребко в бархатном жакете и юбке из струящегося шелка прогулялась с Киркоровым

Оперная дива впервые после выписки из больницы провела день на свежем воздухе. Она посетила парк Зарядье и Красную площадь.

Анна Нетребко летом много гастролировала. Целый месяц она провела в Италии, но лишь оказавшись в Москве артистка заболела коронавирусом. Несколько недель певица провела под наблюдением врачей, которые поставили ее на ноги. Даже день рождения ей пришлось отметить в больничной палате. Но недавно оперную диву выписали. Однако она предпочитала не появляться на публике. И лишь 3 октября звезда отправилась на прогулку с сыном Тьяго и Филиппом Киркоровым, который составил им компанию.

Для такого случая король отечественной эстрады выбрал тотал лук Dior. На нем были рваные серые джинсы, черная футболка и рубашка. А вот Анна, как всегда, предпочла яркий образ. Певица оделась не по погоде, но чувствовала себя комфортно, так как передвигалась в основном на автомобиле. На ней была юбка из струящего шелка каштанового цвета, лимонная рубашка и бархатный жакет цвета ультрамарина. Также на ее плече была трендовая плетеная сумка в тон рубашке.

Друзья сначала прошлись по Красной площади, а потом прогулялись по парку Зарядье. Киркоров с удовольствием пообщался с сыном оперной дивы. Мальчик часто смешил не только маму, но и артиста.

«А я иду шагаю по Москве… Признавайтесь, у вас же тоже мгновенно заиграла в голове эта песня? Добавили легкой романтики в нашу осеннюю субботнюю прогулку с моей любимой подружкой Анной», — похвастался Филипп Бедросович.

«Москва дарит теплые дни и прекрасные встречи! Как же мы давно не виделись! Филипп, как и не было карантина! Привет! И спасибо за чудный день!!» — также высказалась Нетребко.

Поклонники восхитились артистами. Многие заметили, что Киркоров снял дреды. А вот наряд оперной певицы на этот раз понравился не всем. «Какие красивые», «Шикарно выглядите!», «Как вы так спокойно гуляете? Без охраны? Это реально?», «Анечка с выздоровлением!», «Какой образ яркий», — прокомментировали пост подписчики.