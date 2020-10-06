«Я дома!»: Анна Нетребко в платье макси с широкими рукавами устроила прогулку в саду

Оперная дива приехала на свою родину в Краснодар и заглянула в гости к родным.

Анна Нетребко недавно побывала в Москве. Она должна была дать несколько концертов, но заразилась коронавирусом. Певице пришлось лечиться в больнице под наблюдением врачей. Однако девушку быстро поставили на ноги. Уже в октябре она стала гулять по столице с друзьями и увиделась с Филиппом Киркоровым. А на днях артистка прилетала в Краснодар, на свою родину. Сначала она прогулялась с сыном Тьяго по парку, а потом отправилась в гости к родителям.

В соцсети Анна поделилась трогательными фото. Она облачилась в платье макси с широкими рукавами. Наряд цвета хаки подчеркнул ее фигуру. Певица прогулялась по саду с отцом. Она попробовала яблоки и виноград, который он выращивает лично. Артистка осмотрела весь участок и пообщалась с папой, который с радостью к ней прильнул. Оперная дива в последних лучах солнца красовалась в саду и пробовала урожай.

Потом родня собралась за столом во дворе. Кубанские кондитеры принесли звезде разные торты. Они решили устроить застолье и попробовать сладости. Первым в очереди был сын певицы Тьяго, который очень любит сладкое. Вечер Нетребко провела в теплой компании.

«Папа! Я дома!» — написала она.

Поклонники были рады видеть артистку в хорошем настроении и с родными. «Ути, какие счастливые», «Как хорошо! С папой! Дома! Вы прекрасны», «Как мило и тепло. Анна, вы счастливый человек у вас есть папа. Как уютно смотреть фото», «Вы царица даже в саду», «Какой у вас милый и обаятельный папа!», «Шикарные!» — прокомментировали пост подписчики.