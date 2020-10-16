«Кому ж такая достанется?»: Кристина Асмус на карантине задумалась о личной жизни

Бывшая жена резидента Comedy Club Гарика Харламова оказалась в числе пострадавших от коронавируса. Кристина Асмус еще недавно объясняла хейтерам, что не платила за пост о заболевании. Знаменитость аргументировала это тем, что лишилась любимой работы. И, судя по последнему посту Асмус, девушка не соврала. Кристина буквально сходит с ума без сцены и ролей. Поэтому хоть для какой-то компенсации и выкладывает забавные ролики в свой микроблог.

Актриса надела на длинные разноцветные «коготки» ягоды малины и поочередно съедала каждую из них. При этом Кристина покачивалась в такт знаменитой песне Валентины Легкоступовой «Ягода-малина» с прической в стиле «Милашка-Сьюзи» и огромной вишней на ней. Также Асмус сделала яркий макияж. Она нанесла ярко-голубые тени и розовую помаду, и в качестве дополнительных аксессуаров надела серьги-«лимоны».

«И кому ж такая яхадка достанется?», — заявила Асмус, намекая на свое свободное семейное положение.

Отметим, что в комментариях под видео артистка подчеркнула то, что ролик был записан до болезни. Сейчас, как написала сама исполнительница главной роли в фильме «Текст», « максимум способна выложить» подобное.

Поклонники актрисы поддержали кумира в трудное время.