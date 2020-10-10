Харламов в забавном ролике высмеял Асмус и показал, как выглядит его настоящая любовь

Юморист Гарик Харламов принял участие в записи смешного ролика, который был показан в эфире шоу «Камеди клаб» на канале ТНТ. Причем в нем он достаточно жестоко подшутил над своей женой актрисой Кристиной Асмус, с которой, как известно, разводится.

В заставке ролика с участием Харламова говорится: «Мужчина, которым этим летом стал одинок, найдет свою любовь». После этого в кадре начинают появляться девушки, потенциальные невесты Харламова. «Привет, меня зовут Кристина», — произносит одна из них. «Сразу нет», — нервно реагирует юморист. «Привет. Я — Олеся. Я — актриса», — говорит вторая. «Сразу дальше», — отвечает ей Харламов. «Скоро я стану врачом, а пока — интерн», — произносит третья «невеста». «Вы что издеваетесь что ли?» — не выдерживает Харламов.

Четвертая девушка вообще убила юмориста, что называется, наповал. «Привет, я профессиональный переводчик с английского. Сейчас я перевожу очень интересный текст», — сказала она, после чего Харламов запустил в красотку розу.

В конце ролика закадровый голос произносит: «После долгих поисков мы нашли девушку, которая подойдет ему. Гарик Харламов, в новом шоу «Харластяк». Скоро на ТНТ». После этого в кадре появляется девушка с усиками, с которой и будет, судя по всему, «строить любовь» юморист.

больше по теме Вся в отца: шестилетняя дочка Харламова и Асмус оригинально пошутила над папой Первоклассница Анастасия продемонстрировала отменное чувство юмора.

Напомним, что несколько месяцев назад Харламов и Асмус объявили о своем расставании. Актриса прославилась по ролям в сериале «Интерны», где сыграла Варвару Черноус, и картине «Текст», где исполнила роль Нины Левковской.