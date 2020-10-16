«Надо контракт отработать»: Кристина Асмус посмеялась над теми, кто не поверил в ее диагноз

В личном профиле бывшей жены Гарика Харламова появился снимок актрисы в ярко-красном топе с цветочным принтом. Примечательно, что такой деталью Кристина Асмус хотела привлечь внимание поклонников к проблеме, с которой столкнулась недавно. Пару дней назад Кристина заявила, что заразилась коронавирусом. Фанаты и друзья поддержали артистку. Но нашлись и те, кто заподозрил Асмус в пиаре за счет нашумевшего заболевания.

«Вы реально можете в своей голове представить такую ситуацию: «Здравствуйте, Кристина! Давайте вы напишете, что заболели, а мы вам за это заплатим. Пусть отменятся все ваши съемки, спектакли, премьеры, театр закроют. Сидите минимум две недели взаперти. Не видьте ребенка. А еще подведете тысячи людей, зато заработаете». И я такая: «Да, конечно! Карта привязана к номеру!»», — возмутилась Асмус.

Актриса написала, что большинство подписчиков обвинило ее в проплаченном диагнозе. Несмотря на гневный тон вначале своего сообщения, в конце Асмус пожелала своим фанатам беречь здоровье и использовать средства индивидуальной защиты: