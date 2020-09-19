Можно все: Кейт Миддлтон и принц Уильям пользуются особыми привилегиями

В этом году дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма, как и остальные школьники, отправились на уроки. Принц Джордж перешел в третий класс, а принцесса Шарлотта — в подготовительный. Знания они получают в элитной лондонской школе St Thomas’s Preparatory School.

Ранее стало известно, что там королевские наследники не используют свои титулы, их называют по имени – Джордж и Шарлотта Кембриджские. А вот их родители пользуются особыми привилегиями. Только им разрешено входить на территорию учебного заведения, в то время как для остальных пап и мам действует запрет. Все это из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Irish Sun.

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В конце августа герцоги Кембриджские всей семьей ездили в Шотландию. Королевская семья собирается там каждый год, чтобы не только отдохнуть, но и принять участие в традиционном развлечении – охоте на тетерева. Понаблюдать за действием Кейт и Уильям взяли и 7-летнего Джорджа, чем вызвали шквал критики от зоозащитников.