Постройневшая Тодоренко в белом мини-платье и лодочках посетила премию вместе с Топаловым

Регина Тодоренко была ведущей «Орел и Решка», а потом стала строить карьеру с помощью собственных проектов. Почти год назад девушка оказалась в центре малоприятной истории. Тогда ее необдуманное высказывание о женщинах, которые допускают домашнее насилие, привело к большому резонансу. Ее лишили звания «Женщины года», а позже светской львице пришлось не только извиняться, но и снять фильм, чтобы лучше разобраться в теме, о которой она неудачно высказалась.

В последние недели Регина активно участвует в съемках «Ледникового периода». Девушка показывает хорошие результаты. Судьи довольны ее работой. Примечательно, что в проекте участвует и ее муж Влад Топалов. Они не побоялись соревноваться не только с другими участниками, но и друг с другом. После рождения сына, Тодоренко набрала вес и долго не могла прийти в форму. По всей видимости, тренировки на льду хорошо сказались на ее фигуре.

Накануне в Москве состоялась премия «ОК!». На торжественный вечер влюбленные пришли вместе. Топалов решил поддержать супругу, которая была представлена в одной из номинаций. На коровой дорожке Регина позировала в белом мини-платье с юбкой-бутоном и верхом в полоску. Туфли-лодочки и мерцающий клатч дополнили ее образ. Девушка сделала макияж в светлых тонах и лаконичную прическу-пучок. Многие отметили, что она постройнела.

Телеведущая получила премию и первой с этим ее поздравил муж. А в соцсети ее одарили комплиментами фанаты. «Какие же вы красивые! И счастливые!», «Очень красивая пара», «Влад очень возмужал», «Побольше бы таких счастливых людей», «У Регины и талия и ножки», «Как постройнела», «Ноги огонь», — прокомментировали пост подписчики.