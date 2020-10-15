Регина Тодоренко похудела за время участия в «Ледниковом периоде» почти на пять килограммов

Телеведущая Регина Тодоренко в Instagram опубликовала совместный кадр со своим партнером по шоу «Ледниковый период». Программа выходит в эфир Первого канала. Девушка выступает в паре с олимпийским чемпионом Романом Костомаровым. На фото жена Влада Топалова удобно устроилась на плече у фигуриста. Причем на ногах у теледивы красовались коньки.

«А на этом фото я 59 килограммчиков. Принято считать, что для женского одиночного катания максимальный рост спортсменки не должен превышать 150 см, а вес 50 кг. Хорошо, что у нас парное катание и Роман оказался сильнее, чем я думала! Сегодня я встала на весы. Победа — 54.5 килограмма. Но это ненадолго».

Регина Тодоренко

«Это вечная борьба с весом», «Как Роман вас за ножку деликатно держит», «Вы такая уверенная в себе. Я просто восхищаюсь вами», — отметили в комментариях пользователи.

Сама Регина не скрывает, что тренируется на максимуме своих возможностей, она днюет и ночует на катке, стараясь выучить все сложнейшие поддержки и дорожки на льду. Именно благодаря такому упорству и физическим нагрузкам возлюбленной музыканта удалось сбросить лишний вес.

Напомним, что в последнее время витают слухи о романе Тодоренко и Костомарова. Якобы они стали благодаря «Ледниковому периоду» близко общаться. Впрочем, сами звезды только посмеиваются над этими домыслами.