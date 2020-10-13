Тодоренко прогулялась с сыном в асимметричной куртке оверсайз и маскулинных сапогах

30-летняя Регина Тодоренко уже два года счастливо живет в браке с 34-летним музыкантом Владом Топаловым. Их малышу Майклу тоже два годика. Звездная семья привлекает внимание публики своими теплыми отношениями и трогательной заботой друг о друге. Даже на прогулку с малышом пара ходит вместе.

Один из таких счастливых моментов Регина обнародовала в личном блоге. Звезда предпочла расслабленный городской стиль с уютной красной курткой оверсайз, имеющий асимметричный подол. Тодоренко подчеркнула стройность своих ног джинсами скинни и утеплилась мягким свитером с высоким воротником оттенка топленого молока. На ноги девушка обула маскулинные сапоги с «тракторными» каблуками.

Семья гуляла по парку, нежно держа друг друга за руки. А свой ролик Регина озвучила песней в их же исполнении с красноречивыми словами: «Мы с тобой вместе навсегда».