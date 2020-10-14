«Завидная ложбинка греха»: Чехова в мокром купальнике засветила прелести

Анфиса Чехова всегда обладала эффектной внешностью. Девушка одно время вела передачу для взрослых. Телеведущая с пышными формами привлекала внимание мужчин. Теперь она ведет несколько телепроектов, а ее фигура, по-прежнему славится своей красотой. Год назад девушка даже посвятила оду своей пятой точке, так как знает, что она приносит ей много лайков. А минувшим летом она отдохнула в Сочи и Адлере. Примечательно, что звезда не замужем.

В Москве уже настала осень. Однако Анфиса предпочитает баловать своих подписчиков жаркими летними фото с моря. Недавно девушка демонстрировала, как пила прохладительные напитки на террасе. Теперь она опубликовала несколько кадров, снятых в бассейне. Чехова предстала в мокром купальнике с глубоким декольте. Телеведущая блеснула не только округлыми бедрами и ложбинкой греха, но также подразнила поклонников узкой талией.

«Кто бы мог подумать, что мечтой этого лета для меня станет — загар!» — заявила знаменитость.

Однако поклонники посчитали, что она и с легким загаром выглядит прекрасно. Теледива получила шквал комплиментов, сразив фанатов своими пикантными снимками: