«С платьем – не моветон!»: Бородина, Чехова и Асти показали, как стильно носить кроссовки

А модный эксперт Анастасия Похолкова объяснила, за счет чего их образы выглядят привлекательно.

«Кроссовки с платьем — давно не моветон!» — заявила порталу Teleprogramma.pro имидж-стилист Анастасия Пахолкова и на примере российских звезд рассказала о трендах этой осени.

По словам эксперта, современная женщина не понаслышке знает, что такое многозадачность, стараясь все успеть за 24 часа. Отсюда — потребность в удобной обуви и появление новых образов в гардеробах женщин.

Кроссовки и кеды сегодня легко вписываются в аутфиты с романтичными платьями из летящей ткани, платьями свободного или облегающего по фигуре кроя, деловыми костюмами, джинсами и, конечно, спортивными джоггерами.

«В этом сезоне дизайнеры экспериментируют больше с фрактурами, нежели формами изделий. Нашумевшие Ugly (уродливые) кроссовки отошли на дальний план, уступив дорогу более сдержанной по форме спортивной обуви», — сказала Анастасия.

Посмотрим, кто из звезд выглядит стильно в кроссовках. Так, Надежда Оболенцева продемонстрировала актуальные в этом сезоне завышенные кеды.

«В них акцентом выступает массивная подошва, которую мы привыкли видеть на полюбившихся всем армейских ботинках. Подобные варианты можно встретить как в масс-маркете, так и в магазинах люксового сегмента», — прокомментировала наш эксперт.

На Асти — белые массивные кроссовки.

«Они не Ugly, но весьма объемны. Я бы назвала их американской классикой особенно в сочетании с брючным костюмом», — заметила Анастасия.

Ксения Бородина к трендовому пальто-рубашке в клетку добавила белоснежные кеды.

«Образ выдался весьма гармоничным из-за сочетания оттенков и не перегруженным благодаря лаконичным фасонам», — подчеркнула наша собеседница.

Еще один вариант трендовой спортивной обуви продемонстрировала Елка.

«Кроссовки на массивной подошве с летящим платьем звучат не только женственно и контрастно по характеру, но и в ногу со временем», — считает Анастасия Пахолкова.

Кроссовки с джинсами – тоже отличная комбинация, которую уже смело можно назвать классикой жанра. Истинный спорт-кежуал.

«Вариант Стеши Маликовой гласит: если не знаешь, что обуть, белые классические кеды всегда готовы прийти на помощь. В паре с бермудами из денима и косухой все выглядит очень гарномнично», — заметила Анастасия.

Еще один образ с летящим платьем демонстрирует Екатерина Кузнецова. Актриса выбрала для прогулки бежевое платье в сочетании с кедами нюдового оттенка. Нежно и по-спортивному.

Расслабленный образ Алины Астровской также завершен кедами да не простыми, а принтованными с надписями.

«Варианты без массивной подошвы никуда от нас не уйдут, они скорее база. К тому же, не всем подходит утяжеленная обувь», — обратила внимание стилист.

Анфиса Чехова отдала предпочтение знаменитым Yeezy.

«Они громко о себе заявили, украсив собой ноги как минимум половины человечества. Но, считаю данную форму перманентным увлечением, поскольку она более обязывающая, нежели остальные модели кроссовок. Нога в них выглядит расплющенной, поэтому составить образ с ними будет тем еще квестом», — отметила Анастасия Пахолкова.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шоппер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.