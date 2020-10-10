«Какая шикарная талия»: Анфиса Чехова блеснула пышными бедрами в ультрамариновом монокини

Анфиса Чехова всегда обладала нестандартной фигурой. Телеведущая знает, что многие любят ее именно за эффектную внешность. Она не стремится к модельным параметрам, предпочитая выглядеть женственно. Свои формы девушка подчеркивает соблазнительным платьями, всегда выделяя достоинства фигуры. С наступлением осени она все чаще вспоминает дни, которые провела на море. В этом году телеведущая отдохнула в Анапе и Сочи, где проводила время с Лерой Кудрявцевой и Эвелиной Бледанс.

В Москве в этом году выдалась очень теплая осень, но в октябре погода стала прохладней. В один из вечеров Анфиса решила согреть подписчиков откровенным фото с моря. Она опубликовала кадры, на которых позирует в купальнике ультрамаринового цвета с глубоким декольте на террасе. Девушка держала в руке бокал и улыбалась. Телеведущая подчеркнула своим монокини не только красивую грудь, но и пышные бедра.

«Возвращаться хочется туда, где тебе было хорошо. Сочи сильно неоднозначный для меня город. Но „Южное взморье“ ну очень душевный санаторий!!!» — поделилась звезда.

Поклонники в свою очередь восхитились ее фигурой. 42-летняя Чехова смогла сразить их своими формами. «Анфиса, ну фигура, огонь», «Очень красивая, просто богиня», «Ну какая талия», «Какая шикарная талия», «Как приятно смотреть на фото девушки с круглыми, а не угловатыми формами», «Хороша», «Какой плоский животик», — прокомментировали пост подписчики.