Jimmy Choo и Gucci: Анна Нетребко показала свою роскошную коллекцию брендовых туфель

Оперная дива решила на досуге разобрать гору обуви. Ей понадобилось три часа, чтобы разместить все в специальный шкаф.

Анна Нетребко в сентябре приехала в Москву. Она не скрывала, что добраться до России ей было сложно. Оперная дива успела дать несколько концертов, а потом ей пришлось самоизолироваться. Артистка несколько недель провела под наблюдением врачей. Она переболела коронавирусом, поэтому ее остальные выступления были отменены. В начале октября певица съездила в Краснодар, где погостила у родных дома, а на днях она вернулась в свою квартиру в Вене.

Первым делом Анна возобновила репетиции. Она готовится к исполнению новой партии в опере. А так как у звезды появилось свободное время, то она решила привести в порядок свою обувь. Как оказалось, у артистки целая гора брендовых туфель. Женщина запечатлела свою коллекцию, которая валялась на полу.

«У меня такой вопрос… Влезут ли эти туфельки в гардеробчик?» — отметила она.

Оперная дива была уверена, что у нее уйдет целый день на разбор обуви, но она справилась за три часа. Нетребко продемонстрировала шкаф с семью полками, которые были забиты туфельками, босоножками и мюлями таких брендов, как Jimmy Choo, Gucci, Bottega Veneta, Badgley Mischka. И это не удивительно, так как звезда является настоящей модницей. Поклонники всегда восхищаются ее нарядами, продуманные до мелочей.

Ее коллекция впечатлила подписчиков. Гардероб Ксении Бородиной для многих померк после того, как они увидели внушительную коллекцию оперной дивы. «О, вот это коллекция!», «Мечта всех девушек», «Какая красота», «Класс! Люблю когда много обуви!», «Впечатляет», — прокомментировали пост подписчики.