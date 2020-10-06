«Побег в лето»: Нетребко в ярком комбинезоне прогулялась с подругами по парку в Краснодаре

Анна Нетребко недавно переболела коронавирусом. Артистка летом успела целый месяц провести на гастролях в Италии, но болезнь в итоге настигла ее в Москве, где она успела дать несколько концертов в Большом театре. Несколько недель певица провела под надзором врачей в больнице. Не так давно ее выписали. В первых числах октября оперная дива увиделась с Филиппом Киркоровым и целый день гуляла с ним по Москве.

Теперь Анна оказалась в родном Краснодаре. Она решила насладиться теплой погодой. В первый же день артистка отправилась гулять с подругами и своим сыном Тьяго в парк Галицкого. Для такого случая она облачилась в яркий комбинезон с шортами цвета апельсина и цветочным принтом. Сандалии в тон, а также алый пояс и сумка дополнили броский образ. Нетребко сделала два хвостика и надела солнцезащитные очки.

Она позировала в интересных локациях парка. Ее сын, который, как известно, страдает аутизмом, смог даже поиграть на музыкальном инструменте.

«Побег в лето», — подписала кадры звезда.

Поклонники восхитились красочными фото. Многие успели соскучиться по лукам оперной дивы и одарили ее комплиментами.«Радостно видеть вас здоровой и веселой!!», «Шикарные ноги», «Рады вас видеть на родной земле», «Наконец вы дома, в Краснодаре! Очень рада за вас», — прокомментировали пост подписчики.