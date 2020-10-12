«Ох, этот плоский живот»: Муцениеце в необычном купальнике обнажилась на камеру

Агата Муцениеце была девушкой, которой завидовали тысячи женщин. Она состояла в браке с Павлом Прилучным. Они прожили вместе почти девять лет, но в начале этого года объявили о расставании. Тогда выяснилось, что звезда сериала «Мажор» вспыльчив и порой поднимал руку на возлюбленную. После того, как актер занял просторный особняк, его теперь уже бывшая жена и дети перебрались в городскую квартиру. Минувшим летом супруги развелись. Поговаривают, что вскоре Павел стал встречаться с Мирославой Карпович.

А вот Агата с головой погрузилась в работу. Поклонники отмечают, что девушка заметно похорошела. Она возобновила утренние пробежки, что отразилось на ее фигуре. Ко всему прочему, в тонусе актрису держат дети: сын Тимофей и дочка Мия. Еще недавно она вывозила их за город, где загорала и купалась в бассейне. А теперь Муцениеце носит купальники только дома. Накануне она решила похвастаться обновками.

На видео девушка сняла себя в детской комнате. Она позировала у зеркала в бикини в спортивном стиле. Наряд подчеркнул каждый изгиб ее тела и позволил засветить рельефные бедра и плоский живот.

«Представляете, что это за купальники? Они не оставляют белых следов на теле, когда загораешь. Просто снял и весь загорелый без следов», — поделилась звезда.

Она также примерила еще несколько фасонов купальников, показав фигуру во всей красе. Девушка отметила, что бикини еще и быстро сохнут. Поклонники были ошеломлены тем, как выглядит мама двоих детей. Они осыпали ее комплиментами. «Какие изгибы», «Агата, вы бомба», «Вот это фигурка, такая точеная», «Боже, как вы похудели», «Фигурка — космос», «Ох, этот плоский живот», «Роскошно выглядите», — стали писать пользователи Сети.