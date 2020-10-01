«В ЦУМе самая стильная»: Муцениеце в лимонном пальто и «рваных» джинсах отправилась за покупками

Актриса решила показать, как проводит день, а также похвастаться обновками.

Агата Муцениеце в начале года рассталась с Павлом Прилучным. Поклонники отмечают, что после развода Агата похорошела. Девушка, как и мечтала, много работает. На нее буквально посыпались предложения о съемках в разных проектах. При этом актриса успевает проводить время с детьми, заниматься спортом и устраивать шопинг.

Очередной день экс-возлюбленная Павла начала с поездки в магазин. Еще в машине Муцениеце запечатлела себя и похвасталась новым пальто лимонно-салатового оттенка, которое сочеталось с кроссовками. Также на девушки были «рваные» джинсы.

«Могу сказать, что новое пальто идеально сочетается с моими кедами», — поделилась звезда.

Позже Агата запечатлела себя в помещении в полный рост, показав свой лук. «Я в ЦУМе самая стильная», — заявила девушка. Поклонники восхитились ее образом. Многие припомнили, что похожий лук демонстрировала на публике Анна Нетребко. Она тоже любит сочетать пальто с салатовыми кроссовками. Актриса получила множество комплиментов.