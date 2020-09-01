Воссоединение: Муцениеце и Прилучный вместе привели подросшего сына-первоклашку в школу

Актриса поделилась трогательными кадрами, сделанными 1 сентября. Она также встретила у школы бывшего мужа. Они вместе проводила наследника к учителям.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце расстались в начале этого года. Сначала пара хотела мирно развестись, но без скандалов не обошлось. Звезда «Мажора» выгнал жену из дома с детьми. Тогда девушке пришлось признаться, что избранник страдает приступами гнева и порой поднимает на нее руку. После карантина супруги получили долгожданный развод. Примечательно, что спустя пару недель актер уехал в отпуск уже с другой девушкой. Ему составила компанию Мирослава Карпович.

Пока Павел предпочитает не говорить о личной жизни, а Агата полностью ушла в работу. Они делят родительские обязанности. Хоть дочь Мия и сын Тимофей живут с мамой, порой папа забирает их к себе на несколько дней. А 1 сентября Муцениеце впервые отвела семилетнего наследника в школу. Как оказалось, она воссоединилась с Прилучным ради такого трепетного события. Тимофей облачился в брюки, белую рубашку и кардиган. Он принес букет цветов. Рядом с ним была сестра в мини-юбке и блузке. Ей пока рано учиться, но она поддержала брата.

Первыми кадрами у дверей школы, где прошло приветствие учеников и учителей, поделилась Муцениеце.

«Сегодня вся лента перемешана детками, школами, цветами… Повезло с погодой! Отправляю Тимусю в путь знаний, он будет интересный и веселый! И всех поздравляю, мам, пап, бабушек, дедушек — это очень трогательный день и важный в судьбе ребенка! И конечно надеюсь, что не будет никакой дистанционки, ведь школа это не только уроки, это еще и общение, первые настоящие друзья, первая любовь! Обнимаю всех, с Днем знаний дорогие!» — написала актриса.

А Прилучный сначала заснял сына, который встал в линейку со своими одноклассниками, а потом взял на руки дочку. «Ну красавчик», — подметил артист. Он не скрывает, что очень любит своих детей, поэтому не мог пропустить такое событие. Бывшие супруги не стали делать совместные фото или показывать друг друга в соцсети. Поклонники одарили комплиментами сына Агата и Паши. Многие отметили, что он копия отца.