В леопарде: Валерия в брюках галифе и лодочках появилась на публике с Пригожиным

Валерия является одной из тех женщин, которые после пятидесяти лет не перестают восхищать публику своим моложавым видом. Певица регулярно занимается спортом и придерживается правильного питания. Она делает все, чтобы оставаться в хорошей форме. Старается не отставать от жены и Иосиф Пригожин.

52-летняя Валерия также не боится экспериментировать со стилем. Она одевается в женственные наряды, подчеркивающие достоинства ее фигуры. Также певица следит за трендами. Так, на съемкам шоу «Где логика?» она предстала в белой футболке и леопардовых брюках галифе с высокой талией. Туфли-лодочки нюдового цвета дополнили образ, как и широкая цепочка, которая актуальна этой весной. А вот Пригожин предпочел более кэжуальный лук, надев поло и джинсы.

Супруги стали участниками шоу и посоревновались в умении быстро мыслить с группой Artik & Asti.

«Я очень люблю живые эмоции. Нам было очень приятно находиться в одной программе с ребятами. Они абсолютно искренние и хорошие люди, каких сегодня очень мало», — написал Иосиф.

Поклонники удивились тому, как хорошо выглядит Валерия. Многие одарили ее комплиментами:

«Валерия, конечно, выглядит сногсшибательно для своего возраста», «Какие вы классные! А самое главное настоящие, добрые!», «Хорошая пара», «Какая красивая», «Очень стильно, прям идет», — прокомментировали пост подписчики.

Добавим, что увидеть выпуск «Где логика?» с Валерией и Иосифом Пригожиным можно на канале ТНТ 12 октября в 21:00.