«Любовь с первого взгляда»: Валерия выбрала пальто пудрового оттенка и леопардовые ботильоны

Валерия выступает на сцене уже около 30 лет и обладает разными почетными званиями и премиями. При этом она до сих пор остается популярной и востребованной певицей. Многие восхищаются не только ее вокалом, но и стилем. В 52 года артистка не боится экспериментировать. Она облачается, как в лаконичные вечерние наряды, так и сочетает дерзкие ботфорты с жакетами. Этой осенью она уже отдала предпочтение сапожкам на шпильке, косухе и юбкам макси.

А вот во время очередной прогулки по осеннему городу Валерия решила похвастаться обновками. Она позировала на улице в брюках кофейного цвета, белой майке и пальто нежного пудрового оттенка. Леопардовые ботильоны и сумка Louis Vuitton дополнили образ. Артистка распустила волосы и сделала макияж в нюдовых тонах, подчеркнув природную красоту. По словам певицы, это наряд отечественного дизайнера, который ей очень понравился.

«Зашла на страницу и тут случилась любовь с первого взгляда — мне захотелось все пальто сразу. Для начала заказала одно, ну и понеслось», — рассказала звезда.

Поклонникам ее лук тоже пришелся по вкусу. «Как тебе идет такой пастельный вариант пальто», «Очень стильно!», «Любимые базовые цвета и лаконичный крой. Обожаю, когда ничего лишнего в образе», «Ваууу, леди огонь», «Самый уютный, теплый и мой любимый цвет», «Красиво! Я тоже люблю такой стиль», Очень красивое пальто и цвет вам идет потрясающе», — прокомментировали пост подписчики.