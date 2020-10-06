«Вытягивают силуэт»: Валерия в брюках клеш и приталенном жакете впечатлила стилиста

Валерия является одной из тех певиц, которые могут похвастаться спортивной фигурой и моложавым видом. При этом ей уже 52 года. К активному образу жизни она старается привлечь и своего мужа Иосифа Пригожина. Продюсер в свою очередь ее радует завтраками. Также артистка не боится экспериментировать с имиджем. Она носит как классические наряды, так и образы в молодежном стиле. В ее гардеробе можно легко найти такие марки, как Dior и Louis Vuitton.

С наступлением осени Валерия все чаще носит тренчи, пальто и юбки макси. Каждый раз она находит способ, чтобы подчеркнуть достоинства фигуры и скрыть недостатки. Накануне певица поделилась новым фото. Она позировала на улице возле нестандартного кирпичного здания. Жена Пригожина предстала в серых брюках клеш и приталенном жакете. Белая футболка с принтом и мягкая сумка в тон дополнили образ.

Поклонники восхитились нарядом артистки. Многие отметили, что Валерия в лаконичном образе с кроссовками выглядит очень стильно. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее лук стилист Марина Корабель.

«Темные брюки клеш вытягивают силуэт и отлично сочетаются с белой футболкой и серым жакетом. А светлые кеды и „расслабленная“ сумка прекрасно дополняют образ», — высказалась эксперт.

Спарвка Teleprogramma.pro:

Марина Корабель является не только стилистом, но и парикмахером, а также визажистом. Девушка имеет опыт в fashion-индустрии более 15 лет. Марина обучалась на визажиста-стилиста и бьютимейкера в учебно-эстетическом центре Estetista.