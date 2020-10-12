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«С детства обожаю»: Рудковская похвасталась своим «жареным» завтраком

Светская львица любит красиво оформлять утреннюю трапезу.

«С детства обожаю»: Рудковская похвасталась своим «жареным» завтраком
Яна Рудковская. Фото: Global Look Press

Музыкальный продюсер Яна Рудковская недавно стала мамой в четвертый раз. На свет появился их общий с мужем Евгением Плющенко сын Арсений – при помощи суррогатной матери. Светская львица вовсю вьет гнездышко малышку, обставляя детскую дизайнерской мебелью, а самого кроху выгуливая в коляске Dior.

Любит Рудковская роскошь во всем, даже в сервировке. Не раз инстадива хвасталась люксовыми вазами и сервизами, а также столетним серебром, оформляя утреннюю трапезу с шиком. На этот раз Яна снова показала свой завтрак – на тарелках со знаменитыми «леопардами» она представила жареные оладушки. Неизменными атрибутами стали цветы – на этот раз белые и голубые гортензии, а также ягоды – гроздья винограда.

«Я с детства обожаю оладушки на завтрак, как и блинчики, и сырники. А дети мои как обожают… Поэтому эти блюда всегда есть в рубрике», — отметила Рудковская.

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