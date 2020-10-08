«Саня требует такую же»: Рудковская похвасталась дизайнерской мебелью для новорожденного

Светская львица обустраивает гнездышко для своего четвертого ребенка и приобрела кроватку и колыбельку.

В семье Яны Рудковской и Евгения Плющенко 25 сентября произошло пополнение. На свет появился их второй общий ребенок — сын Арсений. Об этом сообщила светская львица лично.

До сих пор Рудковская продолжает принимать поздравления с новорожденным, а также разбирает подарки, которые ежедневно приходят в дом к звезде. Кроме того, продюсер обустраивает отдельную детскую для крохи и показала, какую мебель купила Арсению. Модная овальная кроватка с мишками Тедди в оформлении, а также колыбелька выполнены в белоснежной расцветке специально под заказ.

«Саня требует срочно сделать ему такую же кроватку его размеров и говорит, что когда он был малыш, у него таких колыбелек и спальных мест не было», — пишет Рудковская.

На снимке, которым поделилась жена Плющенко, их старший сын Саша забрался в кроватку и, судя по жесту, умоляет маму купить ему точно такое же уютное спальное место.

Напомним, помимо Арсения, у Рудковской есть еще трое детей: семилетний Саша или Гном Гномыч от олимпийского чемпиона, а также двое взрослых сыновей Андрей и Николай от брака с бизнесменом Виктором Батуриным.