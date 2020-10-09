Внимание на принт: Рудковская похвасталась «леопардовой» посудой за завтраком

Яна Рудковская в настоящее время вьет гнездышко в новой детской — в семье светской львицы произошло пополнение. В сентябре на свет появился еще один сын бизнесвумен, малыш Арсений от олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. И молодая мама организует пространство для крохи — приобрела новую кроватку и колыбельку, которыми похвасталась накануне.

В перерывах между материнством Рудковская отводит душу, создавая прекрасное. Девушка увлеченно разрабатывает новые идеи для утренних трапез. И очередной завтрак инстадива декорировала посудой с леопардами. Неизменными атрибутами стола стали цветы — на этот раз белые розы, а также ягоды — клубника, малина и смородина.

«Какие тарелочки, красивые!», «Я любуюсь посудой, обалденная», «Какой красивый завтрак, супер!!», «Какая красивая посуда!! Расстановка огонь. Итальянский респект!», «Ваши завтраки — как отдельный вид прекрасного», «Какая же красота! Как же приятно за таким столом встречать утро», — не удержались от комплиментов подписчики.

К слову, букеты живых цветов для завтрака Рудковская составляет с целой командой дизайнеров и флористов. И обычно это сложносочиненные композиции в определенных цветовых сочетаниях.