Как у Бородиной: дочка Малинина выгуляла сумочку Dior за четверть миллиона рублей

У наследницы музыканта трендовая модель, но в другом цвете.

Телеведущая Ксения Бородина обожает шопинг. Девушка регулярно балует себя обновками, выбирая дорогие брендовые вещи. На днях звезда похвасталась новой сумочкой от Dior — модель небольшого размера через плечо черного цвета ей помогли выбрать ее фанаты в Instagram.

Точно такую же сумочку выгуляла другая модница — дочка Александра Малинина, Устинья. Девушка перекинула свое аксессуар через голову и продемонстрировала в камеру. Правда, цвет малышки от Dior у нее — белый. Получился очень яркий акцент на фоне тотально черного аутфита девушки. Напомним, стоимость такой стильной вещицы — 240 тысяч рублей.

Кстати, Устинья Малинина пошла по стопам своего знаменитого отца. Правда, выбрала немного другое вокальное направление. Она с нового учебного года является студенткой Королевской академии музыки и постигает тонкости оперного пения. Ее кумиром является Анна Нетребко, на выступления которой будущая театральная дива старается попасть при любом удобном случае.