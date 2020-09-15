«В лучшей консерватории мира!»: дочка Малинина стала студенткой лондонского учебного заведения

Устинья пошла по стопам отца, связав свою жизнь с музыкой.

Многие дети звездных родителей предпочитают идти по их стопам. Певицей стала и дочь музыканта Александра Малинина, 19-летняя Устинья. И накануне она сообщила радостную новость: девушка поступила в Королевскую академию музыки в Лондоне.

«Теперь я официально студентка!!!» — подписала снимок будущая звезда.

Девушка планирует стать оперной певицей. С этим радостным событием поспешили поздравить наследницу ее родители. Мама с папой отправили дочке огромный букет цветов, и Эмма Малинина написала у себя в Instagram:

«Дорогая Устинья! Поздравляю тебя с началом учебы в лучшей консерватории мира».

Кстати, по стопам отца пошел и его первенец, Никита Малинин. Он победил в проекте «Фабрика звезд – 3» в 2003 году. У артиста есть еще двое детей — дочь Кира от брака с Ольгой Зарубиной и сын Фрол, брат-близнец Устиньи, который учится на художника и занимается фотографией.