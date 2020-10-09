«Давайте угадаем, какого цвета»: Бородина похвасталась новой сумкой Dior за четверть миллиона рублей

Ксения Бородина, ведущая телепроекта об отношениях «Дом-2», является настоящей модницей и обожает шопинг. Как-то девушка признавалась поклонникам, что уходила на самоизоляцию весной в надежде, что недосягаемость бутиков охладит ее пыл к покупкам. Но не тут-то было! Теледива переключилась на онлайн-шопинг и баловала себя, не вставая с дивана.

Сейчас Бородина регулярно посещает торговые центры, присматривает обновки и не отказывает себе в удовольствии прикупить какую-нибудь стильную вещицу. На днях она попала в бутик Dior, где нашла мини-сумочку интересного фасона. Однако, определиться с цветом она не смогла и спросила подписчиков в Instagram, какую ей взять — черную или белую. В итоге покупку она все-таки сделала и сняла распаковку заветной коробочки на видео.

«Ну вы мне насоветовали, какую сумку взять. Давайте угадаем, какого цвета там сумочка, — комментирует процесс Бородина. — «Тадам! Черная!».

В бутике стоимость такой милой вещицы равняется 240 тысячам рублей. Кстати, бренд Dior обожает еще одна знаменитость — Яна Рудковская. Продюсер даже детскую коляску имеет от люксового модного дома.