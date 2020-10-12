«Здесь радость, я в положении»: подруга Юлии Началовой нашла в архивах их совместное фото

Больше года прошло с тех пор, как ушла из жизни Юлия Началова. Однако для ее близких эта утрата навсегда останется невосполнимой. Подруга звезды, которая также была ее продюсером, Анна Исаева, перебирая старые фотоархивы, неожиданно нашла редкий кадр с певицей. Фотографией она поделилась в личном блоге.

«Есть артисты, которые тебя любят, и которых любишь ты. Которым ты можешь сказать правду и то, что думаешь, а они поймут. Сегодня я иду к нашей общей подруге на день варенья и вспоминаю, сколько всего было и в горе, и в радости. Здесь радость, я в положении, жду дочь. Все мы живые люди, и случалось так, что отношения между мной и «клиентом», не складывались вовсе, от слова совсем. А случалось и ровно наоборот — мы становились близкими людьми. По духу, по мыслям, по удачам и победам и нашим ошибкам, по ссорам и недопониманиям и, наконец, по умению найти компромисс и идти в ногу, несмотря ни на что. Вспоминаю… нас… сегодня…» — подписала она снимок.

Кстати, ранее другой кадр из семейного альбома с Юлией Началовой демонстрировала в Сети дочь Ларисы Долиной Лина Миончинская. Оказывается, девочки дружили с раннего детства, подолгу проводя время вместе. Нередко наследница народной артистки принимала участие в домашних концертах будущей звезды, а ее родители относились к ней как к родной.

Отметим, что дочь Началовой Вера Алдонина талантом пошла в мать. Недавно девочка выступила на телевидении, исполнив песню. Ее голос напомнил многим почитателям Юлии характерные интонации их любимицы.