«История о красавице и чудовище»: дочь Долиной обнародовала редкие фото с юной Началовой

Когда-то Лина была очень дружна с Юлей и много проводила с ней времени.

Дочь Ларисы Долиной Ангелина Миончинская в детстве и юности очень плотно дружила с Юлией Началовой. Об этом девушка рассказала в личном блоге, обнародовав редкие кадры из семейного архива.

«История о красавице и чудовище. Тогда мы жили, кочуя от моего до Юлькиного дома и обратно, неделя там — неделя тут, родители стали общими. Сейчас я понимаю, что строгие моя мама и дядя Витя вместе с мягкой тетей Таичкой не отказывали нам в круглосуточном кутяже, так как это значило бы усложнить свое существование до уровня несовместимого с жизнью», — написала в Instagram Миончинская.

На обнародованных кадрах дочь Долиной весело проводит время вместе с Юлей и занимается творчеством. А отец Началовой Виктор Васильевич играет девочкам на гитаре.