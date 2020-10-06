По стопам мамы: дочь Началовой в пыльно-розовой юбке и оливковом топе выступила на ТВ

Дочь Юлии Началовой, 13-летняя Вера Алдонина, в этом году пошла в восьмой класс. Девочка заметно выросла за последнее время и стала превращаться в настоящую красавицу. Ее яркую внешность и певческий талант заметили на телевидении и пригласили выступить в программе «С добрым утром, малыши!».

В студии канала «Карусель» наследница певицы предстала в пышной юбочке актуального пыльно-розового оттенка и оливковом топе. Волосы Вера собрала конский хвост. Юная звезда уверенно держалась перед камерой, впечатляя голосом, который сильно напоминал характерные интонации и тембр ее покойной мамы. Это не осталось незамеченным публикой — личный блог мамы Юлии Началовой Таисии уже полон комментариев по поводу выступления Веры.