Маленькая модница: Лиза Галкина в красном платьице запечатлелась с родителями

Лиза Галкина запечатлелась в окружении родителей. Снимок появился на одной из фан-страничек в Instagram. Маленькая модница нарядилась в красное пестрое платьице и розовые колготки. Бантики на косичках также были в тон платью. Алла Борисовна выбрала свой любимый черный цвет. На ней было строгое платье в пол с белым воротником.

«Будьте счастливы! Какое хорошее фото! Счастья вашей семье», — написали пользователи Сети.

больше по теме «Деревенская»: Лиза Галкина устроила фотосессию на свежем воздухе Дочь Примадонны и Максима Галкина умилила поклонников новыми снимками.

Накануне Лиза порадовала фанатов новой фотосессией. Девочка позировала на свежем воздухе. Кроме создания снимком, младшая дочь Пугачевой успевает ходить в школу и изучать иностранные языки. На днях Максим Галкин показал своим подписчикам, как они с Лизой уверенно разговаривают на французском.