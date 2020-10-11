«Деревенская»: Лиза Галкина устроила фотосессию на свежем воздухе

На днях Лиза и Гарри Галкины показывали фанатам спортивные навыки. Особенно в этом направлении преуспел Гарри, который освоил кунг-фу. Лиза же, как и любая другая девочка, предпочитает радовать пользователей Сети новыми фотосессиями. На этот раз дочь Аллы Пугачевой побывала за городом и запечатлелась на свежем воздухе.

«Деревенская воображуля», — именно так подписан ряд фотографий Лизы в ее фан-аккаунте Instagram.

Подписчики были в восторге от юной модницы, которая позировала в бейсболке, светло-голубых джинсах и темной водолазке.

«Супер! Красавица!», — отметили подписчики.

Недавно Максим Галкин показал, как изучает французский язык с дочкой. Навыкам Лизы можно только позавидовать. В свои 6 лет она бегло разговаривает на иностранном.