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Юная модница: Лиза Галкина в клетчатых брюках-трубах оверсайз запечатлелась в компании друзей

Дочь Аллы Пугачевой вместе с братом побывала на детском празднике у Игоря Николаева.

Юная модница: Лиза Галкина в клетчатых брюках-трубах оверсайз запечатлелась в компании друзей
Лиза Галкина. Фото: Global look press

Накануне Игорь Николаев и Юлия Проскурякова отметили пятилетие своей дочери Вероники. В числе приглашенных гостей оказались дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина — семилетние Лиза и Гарри. Кадрами празднества поделилась в личном блоге жена композитора.

На фото семья народного артиста запечатлена в компании близких людей. Часть торжества проходила во дворе их загородного дома, поэтому все одеты тепло — по-осеннему. Именинница облачилась в белую куртку с нежно-розовой шапочкой и платье с колготками цвета фуксии.

Лиза Галкина выбрала одежду настоящей юной модницы — брюки-трубы оверсайз в клетку, которая уже не первый сезон остается в числе самых трендовых принтов. Ранее об этом рассказывали в эфире «Модного приговора» на Первом канале. Дочь Примадонны также примерила серебристый бомбер и черную шапочку. Ее брат Гарри сочетал кэжуал со спортивным стилем.

Отметим, что специально для малышей в саду были накрыты столы и разыграно представление с белым пони с крыльями. Аниматоры развлекали малышей, устраивая веселые подвижные игры.

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