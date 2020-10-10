Маленький хвостик: Полина Гагарина показала, как трехлетняя дочка повторяет за ней упражнения

Полина Гагарина в последнее время усердно работает. Певица едва находит свободное время. Она участвует в съемках шоу «Голос», а также дает концерты и играет на театральной сцене. В начале лета подтвердились слухи, которые ходили уже давно. Девушка рассталась со своим мужем Дмитрием Исхаковым. Причины размолвки они не озвучили. Артистка объяснила это тем, что не хочет пиариться на личной жизни.

Несмотря на трудности, Полина старается совершенствоваться. Она регулярно занимается спортом с тех пор, как похудела. В последнее время все чаще ей составляет компанию на тренировках трехлетняя дочка Мия. А вот сын Андрей с мамой спортом не занимается. Домашними кадрами с очередной тренировки артистка поделилась в соцсети. Гагарина предстала в лонгсливе и лосинах. Она сделала кокетливые два пучка. Рядом с ней была дочка в черных спортивках и джемпере. Малышка повторяла движения за мамой. У нее отрасли волосы, поэтому мама сделал ей небрежный хвост.

Вслед за мамой Мия таскала мячик, нагибалась и даже старалась делать упражнения в планке. Полина без стеснения позировала без макияжа. Она похвасталась хорошей формой, а дочка не дала ей заскучать. «Какая прелесть! Так мило!», «Да, дети — всегда самая лучшая и верная поддержка для родителей!», «Это просто космос», «Миюша — чудо, а вы Поля — просто рай для глаз и ушей», «Какая зайка растет», — прокомментировали пост подписчики.