«Легкость во всем»: Гагарина в облегающем комбинезоне и ботильонах появилась на публике

Полина Гагарина летом позволила себе две недели провести в Турции с дочкой Мией. Теперь певица вновь едва находит время на отдых. Она посещает светские рауты, вечеринки и съемки. Также артистка выступает на концертах. Недавно она зажигательно спела на празднике у хоккеиста Александра Овечкина, а также в смелом наряде предстала на концерте в Севастополе. После развода с мужем девушка стала еще больше заниматься спортом, что, конечно, отразилось на ее фигуре.

А понедельник, 5 октября, Полина провела в студии радиостанции. Она пришла пообщаться со слушателями «Авторадио». На публике поп-дива появилась в лаконичном наряде. Экс-возлюбленная Дмитрия Исхакова облачилась в облегающий комбинезон черного цвета. Наряд в спортивном стиле певица дополнила ботильонами на шпильке.

«Люблю легкость во всем», — написала в соцсети звезда.

Она также сделала фото, сидя на столе. При этом у артистки в руках были чипсы, но поклонники усомнились, что Полина ест их, так как обычно придерживается здорового образа жизни:

«Человек с идеальной фигурой», «Черный тебе очень к лицу», «Эти лосины прям отличные», «Какая красавица», «Судя по внешности, вы на такое даже не посмотрите», «Кошечка в черном», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что с недавних пор Гагарина стала свободной. Она рассталась с Дмитрием Исхаковым, второй брак певицы продлился шесть лет.