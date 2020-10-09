Леди в алом: Асмус по совету Хромченко выбрала однотонный брючный костюм

Ведущая программы «Модный приговор» Эвелина Хромченко знаменитый эксперт в мире моды. Стилист знает, что актуально сейчас и, что будет в тренде через в новом сезоне. В эфире программы теледива регулярно комментирует модный выбор имиджмейкеров, которые переодевают героинь, и акцентирует внимание на тех или иных деталях гардероба. В одном из выпусков Хромченко посоветовала девушкам пополнять гардероб брючными костюмами.

«Однотонная версия, во-первых, удлиняет силуэт. Во-вторых, не вызывает никаких проблем с комплектацией. В-третьих, один цвет на двух вещах дает меньше шансов для ошибок», — подчеркнула фэшн-критик.

По совету Хромченко многие российские звезды обратили внимание на однотонные комплекты. Среди них – актриса Кристина Асмус, бывшая жена комика Гарика Харламова. Накануне девушка выгуляла алый брючный костюм с черным кроп-топом. Обувь девушка предпочла лаконичную – босоножки на шпильке.