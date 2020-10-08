Белую обувь не замарала: Водянова в джинсах клеш и куртке Dior из денима предстала на грядках

Наталья Водянова недавно узаконила отношения с Антуаном Арно — знаменитым французским бизнесменом и сыном богатейшего человека на планете, Бернарда Арно, который является президентом компаний Louis Vuitton и Moet Hennessy. Девушка уже девять лет в отношениях с возлюбленным и подарила ему двоих сыновей: Максима и Романа. Также от прошлых отношений у нее есть трое наследников.

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Водянова всегда посвящает детям выходные, так как обычно много работает. Она занимается благотворительным фондом «Обнаженные сердца». После свадьбы, которая прошла в сентябре, она посещала модные показы. Девушка была то одна, то в компании мужа. Каждый раз она демонстрировала стильные образы, начиная от белого мини-платья и завершая ярким тренчем. А теперь модель поделилась кадрами, на которых отдыхает на ферме, где выращивают натуральные продукты для веганского ресторана в Лондоне.

На фото Наталья предстала в джинсах клеш и куртке из денима Dior. Белая обувь в тон футболке дополнил лук. Девушка прошлась по грядкам вместе с друзьями и собрала овощи и зелень. По словам модели, потом она поела блюда, которые приготовили из этих продуктов.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Водянова. Многие отметили, что даже в огороде ей удается выглядеть так, будто она сошла с подиума. «Какая же у вас интересная и настоящая жизнь! Завидую по хорошему», «Какая у вас веселая компания, по-разному талантливых и интересных людей!», «Так стильно выглядите и обувь не запачкали», — прокомментировали пост подписчики.