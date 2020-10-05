Наталья Водянова в платье-сорочке с кружевом и песочном пальто предстала на показе Paco Rabanne

Наталья Водянова с недавних пор стала замужней дамой. Девушка спустя девять лет отношений сыграла свадьбу с Антуаном Арно. Французский миллиардер не торопился делать предложение модели, даже когда она родила ему двоих сыновей. Но год назад Водянова получила заветное помолвочное кольцо, а этой осенью пара расписалась в парижской мэрии. Русская красавица выбрала лаконичный наряд от Ульяны Сергеенко.

От медового месяца Водянова отказалась. Возможно, что она отложила его, как и пышный банкет. Зато вместе с мужем девушка побывала на показе Dior. Пару застал дождь, но Арно заботливо прикрывал возлюбленную зонтиком. Позже модель посетила еще несколько показов, а накануне Наталья стала гостьей на шоу Paco Rabanne. Для такого случая она выбрала платье-сорочку с цветочным принтом и кружевом. Поверх она надела песочное пальто, а дополняли образ ботильоны на шпильке и серебристая защитная маска.

Наталью засняла на мероприятии ее подруга Алиса Вольская. Она виделась с ней и минувшим летом, когда путешествовала с семьей по Франции. Многие поклонники восхитились осенним образом Водяновой. Некоторые отметили, что мама пятерых детей находится в превосходной форме. Другие обратили внимание на то, что она все чаще отдает предпочтения платьям и умело их сочетает с теплыми вещами. Но больше всего фанатов поражает тот факт, что супермодель не стареет.

Позже 38-летняя модель свой выходной провела с сыном Виктором. Они сидели на диване, замышляя что-то интересное. При этом девушка предстала без макияжа и в объемном свитере. Тогда поклонники отметили, что она выглядит как сестра, а не мама мальчика.