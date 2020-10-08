«Использую щадящую технику»: Судзиловская показала себя после бьюти-преображения

Многие звезды с наступлением осени и началом нового сезона стремятся преобразиться. Кардинально сменила имидж поющая телеведущая Ольга Бузова. Вслед за ней поспешили в салон красоты Ольга Орлова, Оксана Самойлова и многие другие. Среди них и актриса Олеся Судзиловская.

Звезда отечественных сериалов посетила любимого мастера и обновила цвет волос, придав ему пшеничные и бежевые нотки. При этом актриса отметила, что бережно относится к локонам.

«Использую щадящую технику тонирования», — подчеркнула Судзиловская.

Поскольку поклонницы регулярно просят звезду рассказать, какими оттенками пользуется мастер Судзиловской, девушка поспешила отметить: один и тот же цвет на разных девушках будет давать разный результат. И советует не копировать слепо чьи-то образы, а покреативить вместе с мастером самостоятельно.

«Ведь иметь свой бьюти-рецепт не только приятно, но и максимально безопасно для здоровья волос и кожи головы», — заключила актриса.