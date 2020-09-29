«Вкусно и дерзко»: имидж-стилист расхвалила наряд Олеси Судзиловской

Только недавно Олеся Судзиловская блистала в роскошных платьях на красной дорожке «Кинотавра», теперь показывает осенние модные образы. Для выхода в свет актриса выбрала модное цветовое сочетание – бежевый и серый оттенки. Имидж-стилист Ольга Трофимова расхвалила ее наряд, отметив, что образ получился великолепным.

«Палочка корицы в акcессуарной группе, модного цвета сумка сделали образ ярким и в то же время органичным благодаря правильному сочетанию серого и бежевого цветов. Шляпа с небольшими полями придает образу пикантность, сексуальность и стильность. Широкие брюки-палаццо в пол плюс роскошного серого цвета кардиган – это все настолько вкусно и дерзко. Великолепное цветовое решение. Каждый элемент продуман до мелочей. Браво», — рассказала Трофимова.

больше по теме Олеся Судзиловская отметилась на публике в белоснежном платье в пол от Игоря Гуляева Актриса на церемонии закрытия «Кинотавра» сразила публику роскошным образом от стилиста Аллы Пугачевой.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова — имидж-стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти поинт», опыт работы – более 10 лет.